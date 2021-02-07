493 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية البلغارية، اليوم الأحد، تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال 24 ساعة الماضية.وذكرت وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية أن البيانات الرسمية تشير إلى أنه بعد تسجيل الإصابات الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في بلغاريا إلى 223 ألفا و552 إصابة مؤكدة، ويبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 21 ألفا و50 حالة، منها 3 آلاف و133 حالة تتلقى العلاج داخل المستشفيات، من بينها 281 مريضا في حالة خطرة يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة.وسجلت السلطات الصحية البلغارية 9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 9 آلاف و311 حالة وفاة.وسجل الكادر الطبي في بلغاريا 9 آلاف و660 إصابة منذ بداية الجائحة، منها 12 حالة خلال 24 ساعة الماضية.