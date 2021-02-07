3 قتلى و150 مفقودًا إثر فيضان نهر فى الهند

قتل ثلاثة أشخاص وفقد 150 شخصًا على الأقل في شمال الهند بعدما تسبب انهيار جليدي في فيضان نهر أدى إلى جرف جسور وطرق، اليوم الأحد، على ما أفادت الشرطة.وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية أوتاراخـُند لوكالة فرانس برس "حددنا ما لا يقل عن ثلاث جثث في مجرى النهر".آخر تحديث لدينا يشير إلى أن عدد المفقودين يبلغ 150 وهناك 16 أو 17 شخصًا عالقين داخل نفق".