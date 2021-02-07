رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إعادة تقسيم الخريطة الإدارية لكنيسة المنيا

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:21 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
جرجس صفوت – مونيكا جرجس – تريزة شنودة
طباعة
تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمحافظة المنيا، عروس الصعيد المصري، حالة من التغيرات التي تُحسب على الجانب الإيجابي إلى الآن، حيث يعمل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على تقسيم إيبارشية المنيا وأبوقرقاص إلى إيبارشيتين للمنيا كرسيًا ولأبوقرقاص آخر.

وتزيد المنيا كرسيُا آخر، بعمل إيبارشية جديدة لشرق النيل، وجاء ذلك بعد لقاء جمع بين البابا وكهنة الإيبارشيات الثلاث، بمقره الباباوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، بحسب ما أعلن القس بولس حليم متحدث الكنيسة الرسمي، الذي لم يُعلن أي تفاصيل حدثت داخل اللقاء.

تولى الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبوقرقاص، مهمة الكشف عن تفاصيل ذلك اللقاء، مُصدرًا بيانًا رسميًا قال فيه إنه: «منذ أن أصبح كرسي المنيا شاغرًا عقب نياحة الأنبا أرسانيوس وبدأت لقاءات البابا مع الأنبا مكاريوس عدة مرات، ومن مجمع الكهنة كاملًا، ثم مع أمناء الخدمة، وآخر مع الأراخنة والكهنة وذلك لتدبير رعاية هذة الإيبارشية».

وأضاف: «التقى البابا مع 75 كاهنًا يمثلون قطاعات الإيبارشية، وأعلن البابا خلال اللقاءات عن أنه قد تم بالفعل اختيار اثنين من الرهبان لسيامتهم أسقفين لهاتين الإيبارشيتين.. وأعلن قداسته أن الرسامات ستتم في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة وسيتم تمثيل كل إيبارشية بعدد محدود من الشعب نظرًا للظروف الحالية».

هنا توقفت تصريحات الأنبا مكاريوس الذي لم يعلن عن أسماء المقرر سيامتهم على الإيبارشيات الثلاث، وهو ما دفع «الدستور» للتواصل مع مصادر كنسية مُطلعة أكدت في تصريحات خاصة إن كرسي المنيا سيشهد تجليس الأنبا مكاريوس عليه.

بينما ستتم سيامة الراهب ثاؤفيلس المحرقي أسقفًا لأبوقرقاص، والراهب سرابيون السرياني أسقفًا على إيبارشية شرق النيل.



موضوعات متعلقة

حفار يلتقط جثة طفل رضيع أثناء تطهير ترعة بالقليوبية

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

السودان: سد النهضة يهدد أمن 20 مليون مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

الصور

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

image description

بتكلفة 452 مليون جنيه.. خطة لإنشاء 140 مدرسة في أسيوط

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

مجلس الدولة يشدد على تطبيق غرامة الكمامات على المخالفين بالمقرات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

3 قتلى و150 مفقودًا إثر فيضان نهر فى الهند

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

جمعية مصر الجديدة تواصل فعاليتها الفنية والثقافية

«كوميديا الحب».. بثقافة القصير بالبحر الأحمر

قصور الثقافة تختتم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي في جنوب سيناء

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب