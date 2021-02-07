إعادة تقسيم الخريطة الإدارية لكنيسة المنيا

تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمحافظة المنيا، عروس الصعيد المصري، حالة من التغيرات التي تُحسب على الجانب الإيجابي إلى الآن، حيث يعمل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على تقسيم إيبارشية المنيا وأبوقرقاص إلى إيبارشيتين للمنيا كرسيًا ولأبوقرقاص آخر.وتزيد المنيا كرسيُا آخر، بعمل إيبارشية جديدة لشرق النيل، وجاء ذلك بعد لقاء جمع بين البابا وكهنة الإيبارشيات الثلاث، بمقره الباباوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، بحسب ما أعلن القس بولس حليم متحدث الكنيسة الرسمي، الذي لم يُعلن أي تفاصيل حدثت داخل اللقاء.تولى الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبوقرقاص، مهمة الكشف عن تفاصيل ذلك اللقاء، مُصدرًا بيانًا رسميًا قال فيه إنه: «منذ أن أصبح كرسي المنيا شاغرًا عقب نياحة الأنبا أرسانيوس وبدأت لقاءات البابا مع الأنبا مكاريوس عدة مرات، ومن مجمع الكهنة كاملًا، ثم مع أمناء الخدمة، وآخر مع الأراخنة والكهنة وذلك لتدبير رعاية هذة الإيبارشية».وأضاف: «التقى البابا مع 75 كاهنًا يمثلون قطاعات الإيبارشية، وأعلن البابا خلال اللقاءات عن أنه قد تم بالفعل اختيار اثنين من الرهبان لسيامتهم أسقفين لهاتين الإيبارشيتين.. وأعلن قداسته أن الرسامات ستتم في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة وسيتم تمثيل كل إيبارشية بعدد محدود من الشعب نظرًا للظروف الحالية».هنا توقفت تصريحات الأنبا مكاريوس الذي لم يعلن عن أسماء المقرر سيامتهم على الإيبارشيات الثلاث، وهو ما دفع «الدستور» للتواصل مع مصادر كنسية مُطلعة أكدت في تصريحات خاصة إن كرسي المنيا سيشهد تجليس الأنبا مكاريوس عليه.بينما ستتم سيامة الراهب ثاؤفيلس المحرقي أسقفًا لأبوقرقاص، والراهب سرابيون السرياني أسقفًا على إيبارشية شرق النيل.