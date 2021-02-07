قطاع النقل العام الأمريكية يعاني الركود بسبب الأزمة الوبائية

لم يكن قطاع النقل العام في الولايات المتحدة في أفضل أيامه قبل تفشي وباء كوفيد-19 أمام منافسة السيارات، لكن مذّاك، تضاعف التحدي، إذ يواجه القطاع مخاوف الاضطرار إلى تسريح المزيد من العمال وتقليص عرضه.إنه صباح ثلاثاء من فبراير في ما يفترض أن يكون ساعة الذروة في مترو واشنطن، أربعة أشخاص فقط يجلسون داخل القطار.ومنذ أن بدأ انتشار الوباء في مارس، لم يعد أحد مضطرًا في الواقع على الوقوف داخل عربات المترو كما جرت العادة بسبب الاكتظاظ.في ديسمبر، كانت نسبة التنقل في مترو العاصمة الفدرالية أدنى بنسبة 85،5% مما كانت عليه في ديسمبر 2019.وخلال عامين، يفترض أن يكون التنقل عبر المترو يساوي فقط ثلث ما كان عليه سابقًا، بحسب توقعات هيئة النقل في واشنطن.