تأجيل زيارة وفد «الايكاو» للتفيش على قطاعات «الطيران المدني»

صرح مصدر مسؤول بسلطة الطيران المدني المصرى، بأنه تم تأجيل زيارة وفد منظمة "الايكاو" للتفيش على قطاعات وزارة الطيران المدني الفنية والإدارية، والتي كان مقرر لها مايو المقبل، بسبب استمرار تفشي وانتشار فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن معدلات الحركة الركابية والجوية تشهد خلال الآونة الأخيرة تزايدا تدريجيا، والقادمة من مختلف دول العالم باستثناء دولة الكويت، رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم.وأشار إلى أن الوفد الأمني الروسى التقى مسؤولين من وزارة الطيران المدني لمناقشة عمليات التفتيش التي تمت الأسبوع الماضي بمطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، حيث لم يتم كتابة أية تعليقات أو ملاحظات جوهرية حول وسائل الحماية الأمنية والتأمينية المتبعة بالمطارين تمهيدا لعودة استئناف الرحلات الروسية إلى الغردقة وشرم بعد انقطاع استغرق أكثر من 6 سنوات متتالية.وتابع أن جميع الشركات والقطاعات بوزارة الطيران المدني تعمل دائما على تطوير المنظومة خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي العالمي.