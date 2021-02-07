حبس 3 عاطلين لسرقة التروسكلات بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بارتكاب 5 وقائع سرقة توك توك، وتروسيكل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات.وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث السرقات المتنوعة بأسلوب "المغافلة" متخذين من دوائر أقسام المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم، وألقي القبض علي المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة وبإرشادهم تم ضبط المسروقات عبارة عن 3 توك توك، و2 تروسيكل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لإجراء التحقيقات.