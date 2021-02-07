النائب محمد عمارة: العشوائيات تستنزف موارد الدولة

قال النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، إن أزمة العشوائيات من أخطر المشكلات التي تواجه الدولة المصرية وتستنزف مواردها في محاولة إيجاد حل لها.وأضاف عمارة، في تصريح خاص لـ "الدستور"، أن المبلغ الذي ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تصريحاته الإعلامية أمس السبت، والذي يصل لـ 4 تريليونات جنيه يؤكد ويكشف حجم المشكلة ومدى خطورتها وتفاقمها.وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن العشوائيات تركزت بشكل رئيسي في المدن وعواصم المحافظات نتيجة النمو العشوائي والهجرة من الريف إلى المدن حتى وصلنا إلى أن نحو 50% من سكان العاصمة يعيشون في عشوائيات ما بين خطرة وغير آمنة وغير مخططة.وأوضح النائب محمد عمارة، أن الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تتبنى وتنفذ خطة محكمة من عدة محاور للقضاء على هذه الظاهرة السلبية وحل الأزمة التي ظهرت نتيجة غياب دور الدولة وضعف مؤسساتها في فترة ما.وتابع عضو مجلس الشيوخ: "تمثل هذه المحاور خطة متكاملة، منها نقل سكان المناطق الخطرة إلى مناطق بديلة آمنة وإعادة استغلال المناطق القائمة في مشروعات قومية، وتطوير بعض المناطق وإعادة سكانها إليها، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، وضبط وحوكمة منظومة العمران الحالية".