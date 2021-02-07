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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«اتصالات النواب»: الإنترنت من الأساسيات ولم يعد رفاهية

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:10 م
أحمد بدوي
أحمد بدوي
كريمة أبو زيد والسيد السعدنى
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قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قطاع الاتصالات يمس كل المواطنين، مؤكدا أن الإنترنت لم يعد رفاهية وإنما من الأساسيات.

وكشف بدوي في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، استجابة الوزارة لـ 70% من طلبات الإخاطة.

وأعلن النائب أحمد بدوي، تطوير 860 مكتب بريد في 6 أشهر، موضحا أن عدد الطلبات حتى الآن 18 طلبا، تم الرد على 16 طلب منها منذ أيام.

ودعا إلى ضرورة حصر باقي مكاتب البريد التي لم يصلها التطوير بالتنسيق مع النواب، فضلا عن حصر ما تم تطويرها لتركيب ماكينات صرف آلي.

وأكد أحمد بدوي، أن اللجنة على تواصل دائم من أجل تحسين خدمات الانترنت وكذلك خدمات الاتصالات، لاسيما في ظل شكاوى العديد من الأهالي بسبب ضعف الخدمات.

وأشاد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حل أزمة الخدمات التي تنهي رصيد العملاء، مشيرا إلى أنه تم عمل رقم موحد لإلغاء الخدمات التي تستهلك الرصيد.

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