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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين: 90% نسبة مشاركة القطاع الخاص بالأوكازيون

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:10 م
الأوكازيون
الأوكازيون
صلاح عامر
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أكد المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، أن اليوم هو أول أيام الأوكازيون الشتوي، والذي يستمر لمدة شهر كاملا بتخفيضات بنسب تتراوح 30% و50% وهو أول التصفيات الموسمية خلال العام الجاري.

وشدد على البدء في تكثيف الرقابة على المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي للتأكد من التراخيص والتخفيضات والفواتير.

وكشف في تصريح خاص للدستور، أنه من المتوقع منح التراخيص للمحلات التجارية خلال اليوم الأول للأوكازيونات الشتوية بنسبة 60% لإتاحة الفرصة للمحال التجارية والسلاسل التجارية والهايبرات الكبرى في المشاركة في الخصومات، لافتا إلى أن كبرى المصانع في مدن أكتوبر والعبور وبدر والعاشر من رمضان تشارك في الأوكازيون الشتوي من خلال طرح منتجات المصانع في الفروع التابعة لها.

وقال إن نسبة المشاركة من القطاع الخاص تصل إلى 90٪ و10٪ للقطاع العام والتعاوني والاستثماري.

وتابع أن الأوكازيون الشتوي يعمل على توفير سلع الملابس الجاهزة والأنسجة والمنسوجات والأحذية والأدوات المنزلية، بالتنسيق مع الغرف التجارية.

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