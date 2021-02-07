رئيس حي شبرا يجري سلسلة جولات مفاجئة ويراجع الوقود بالمحطات

مر محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا، على محطات البنزين، للاطمئنان على توفير المواد البترولية بالمحطات ومراجعة الإجراءات الأحترازية ضد فيروس كورونا المستجد بشبرا.وقام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا بزيارة دير راهبات الراعي الصالح بأرض الطويل ومراجعة الإجراءات الأحترازية ضد فيروس كورونا المستجد بشبرا.كما قام محمد عبد الوهاب محمد رئيس الحي بالمرور على نادي شبرا الرياضي لمراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد بشبرا.وقام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى بمتابعة المخابز البلدية لضبط منظومة العيش بالمخابز ومحاربة السوق السوداء وتحسين رغيف العيش ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.