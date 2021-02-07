ضبط 30 من الروهينجا لدى وصولهم بقارب لماليزيا

قالت الشرطة الماليزية اليوم الأحد، إنه تم ضبط أكثر من 30 من الروهينجا، الذين يعتقد أنهم فروا من مخيم للاجئين في إندونيسيا، لدى وصولهم إلى ماليزيا على متن قارب الشهر الماضي.وقالت الشرطة إن الروهينجا، ومعظمهم نساء، استقلوا القارب من تانجونج بالاي في إندونيسيا ونزلوا في سيلانجور على الساحل الغربي لماليزيا في السادس من يناير.ومنذ سنوات يستقل الروهينجا قوارب فرارا من الاضطهاد في ميانمار ومن مخيمات اللاجئين في بنجلادش، وسافر بعضهم مع مهربي بشر إلى جنوب شرق آسيا.