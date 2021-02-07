وزير الرى يستعرض معدلات تنفيذ المشروعات القومية

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى، لمتابعة واستعراض مستجدات تنفيذ عدة مشروعات قومية ضمن استراتيجية التنمية المستدامة ومنها تأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.واستعرض وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع، المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها ومتابعة أعمال مصلحة الري، ومعدلات الإنجاز فيها بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن المشروعات تستهدف زيادة الإنتاجية للأراضى الزراعية وتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه عن طريق تأهيل وتبطين الترع المتعبة، وإستخدام أساليب الري الحديثة.وأكد وزير الموارد المائية والرى، على أهمية المشروعات المنفذة فى ترشيد إستهلاك المياه، وعلى ضرورة الإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، موضحًا أن هذه النظم الحديثة فى الرى ستساهم فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.كما أكد على أهمية المشروع القومى لتأهيل الترع فى ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية.