إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.قال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية قامت اليوم الأحد بإزالة حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة قيراط أرض زراعية بقرية ابشاق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتصدي لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف العشوائي خاصة على الأراضي الزراعية، حرصا على الرقعة الزراعية وضرورة تطبيق القانون على الجميع دون أستثناء بكل صرامة وحزم.