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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«طلعت» للنواب: الاتصالات أعلى قطاعات الدولة نموًا بمعدل 16%

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:05 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
كريمة أبو زيد والسيد السعدنى
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أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالى الحالي، موضحا تطور أداء القطاع من خلال استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية له على مدار الأعوام المالية الثلاثة السابقة.

وأكد الوزير، خلال الجلسة العامة للبرلمان، ارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017- 2018 إلى 93.5 مليار جنيه في 2018- 2019 ثم 107.7 مليار جنيه في العام المالى الماضي، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار، وشهد عدد العاملين بالقطاع نموًا متزايدًا من 233 آلف عامل ثم 256 آلف عامل وصولًا إلى 281 الف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمي في مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالي.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورعمرو طلعت أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ حيث تناولت الكلمة أبرز انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2020، بالإضافة إلى خطة عمل الوزارة في ضوء استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية والتى يتم تنفيذها وفقًا لثلاثة محاور هم التحول الرقمى، وبناء القدرات، ورعاية الابداع؛ وارتكاز على ثلاثة قواعد وهى بنية تحتية كفء، وريادة دولية، وسياج تشريعى وحوكمي.

وأوضح الدكتورعمرو طلعت، أنه تم إضافة 50 قاعدة بيانات للبنية المعلوماتية بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية ليصبح عدد قواعد البيانات 75 قاعدة، مشيرًا إلى تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي، من خلال العمل على محورين هما خدمات المواطنين، وتطوير أداء الحكومة؛ حيث يتم تنفيذ مشروع بتكلفة تصل الى ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية، وإتاحتها من خلال أربعة منافذ وهى منصة مصر الرقمية التي تم إطلاقها بشكل تجريبي وبلغ عدد المسجلين بها أكثر من مليون مواطن؛ ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).

ولفت الوزير إلى أنه تم اطلاق خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمات بعدد 45 خدمة حكومية رقمية، ضمن حزم خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقاري، بالإضافة إلى خدمات المحاكم والسجل التجارى والضريبة العقارية، على أن تتضمن خدمات المرحلة الثانية إطلاق 21 خدمة ضمن حزم المحاكم والإسكان الاجتماعى والأحوال المدنية، بالإضافة الى عدد من خدمات التموين والتوثيق ورخصى ومركباتي؛ موضحا أنه تم إتاحة طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات الكترونيا وهى منافذ شركات السداد الإلكترونى ومحافظ المحمول، وبطاقات الائتمان.

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