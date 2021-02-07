«التشييد والبناء» تطرح مناقصة لتنفيذ أعمال كهروميكانيكية بأسوان الجديدة

خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ أعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية وأعمال صيانة وتشغيل محطات القوى الكهربائية والخطوط والمحولات، لتنفيذ مناقصة أعمال التشغيل وصيانة شبكات الإنارة بالطرق والميادين الرئيسية بمدينة أسوان الجديدة، إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وأوضح الاتحاد المصري، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، مشيرا إلى أن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 70 ألف جنية ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.وأضاف، أن تعقد جلسة الاستفسارات يوم الأحد الموافق 21 فبراير الجاري بمقر الجهاز، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق 7 مارس المقبل، وأن فئة التصنيف المناسبة الرابعة لتنفيذ المناقصة، وسيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.