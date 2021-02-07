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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين بالإسكندرية تضع ضوابط أثناء التصويت

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:04 م
المحامين
المحامين
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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وضعت اللجنة القضائية بالإسكندرية، والمشرفة على انتخابات النقابة الفرعية، عددا من الضوابط منها عدم التصوير داخل اللجان، ومنع الصحفيين من التصوير إلا بإذن مكتوب من رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، وعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية خلال العملية الانتخابية أو عملية الفرز والإعلان يكون من خلال اللجنة المشرفة، مع التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

حيث تنطلق اليوم الاثنين، انتخابات النقابة الفرعية للمحامين في الإسكندرية بعد قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين بدمج نقابتي شرق وغرب المدينة، التي سبق أن تم تقسيمهم أثناء تولي سامح عاشور النقيب العام السابق للنقابة، بهدف ضرب حليفه السابق عبد الحليم علام والذي شغل منصب نقيب المحامين بالإسكندرية قبل تقسيمها.

ويخوض الانتخابات على مقعد نقيب المحامين عبد علام النقيب الأسبق، جمال سويد وكيل نقابة المحامين سابقا، ومرشحين آخرين ليس لهم ثقل انتخابي لدى المحامين.

كما يخوض ٥٦ مرشحا الانتخابات لمجلس النقابة عن المحاكم الجزئية المختلفة للفوز ب١٤ مقعدا عدد المحاكم الجزئية في المدينة، ومن يحق له التصويت يقترب من ٣٢ ألف صوت، وتحسم النتيجة من الجولة الأولى لمن حصل على ٣ آلاف صوت طبقا للائحة النقابة.

يذكر أن عبد الحليم علام، له فرصة كبيرة في الفوز، حيث سبق له الفوز على صبحى صالح مرشح جماعه الإخوان المنحلة وقت ان كانت تحكم مصر، وبفارق كبير في الأصوات، ودعم أغلبية الجمعية العمومية نظرا لكونه مارس العمل النقابي على مدار أكثر من ١٥ عاما ولم تنقطع صلته بالمحامين وخدماتهم حتى بعد أن رفض خوض الانتخابات في ظل تقسيمها.

وترأس علام، جبهة الإصلاح التي أطاحت بسامح عاشور وأتت برجائي عطية نقيبا عام للمحامين، وكان علام مرشحا للجبهة وفضل التنازل لتوحيد جهود المحامين وإسقاط عاشور وتحقق.

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