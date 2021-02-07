تفاصيل القافلة التموينية 234 لشمال سيناء

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية القافلة التموينية رقم 234 لشمال سيناء.ودفعت الوزارة بالسيارات المتنقلة لتوفير احتياجات منظومة التموين الجديدة، وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للسلع التموينية ليكفي الاحتياجات على منظومة التموين الجديدة خلال الشهور المقبلة.وأكد المهندس علاء سمري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء ومدير مديرية تموين شمال سيناء في تصريح خاص للدستور، أن القافلة التي تم الدفع بها من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال تضمنت ضخ 123 طن سكر تمويني و2800 كرتونة زيت تمويني و500 كرتونة مساحيق و25 كرتونة كمامات و500 كرتونة خل، الخاصة لمقررات التموين بهدف زيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وتوفير كافة السلع لمنظومة التموين الجديدة.ولفت إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر ليكفي 3 أشهر، والزيت التمويني 4 أشهر الاحتياطي الاستراتيجي للأرز التموينى ليكفي شهرين مقبلين واصفا الأرصدة الاحتياطية بالآمنة والمستقرة.