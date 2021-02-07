ضبط عصابة نسائية لسرقة المواطنين في الإسكندرية

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال استهداف وضبط الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية من التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، فقد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:-ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وسيدتين، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، عن طريق قيام المتهمتين بإيهام المجنى عليهم بأنهما تابعتان لإحدى شركات تعقيم وتطهير المنازل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد (3) وقائع بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.ضبط ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (شاشات تليفزيون- أجهزة ريسيفر- أجهزة كهربائية متنوعة) من داخل دار للمسنين بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، مستخدمين مركبة "توك توك" قيادة أحدهم، وتم ضبط المسروقات لدى عملائهم (عاطلين).ضبط ثلاثة أشخاص- مقمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث السرقات المتنوعة بأسلوب "المغافلة"، متخذين من دوائر أقسام المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد (5) وقائع سرقة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات عبارة عن (3 توك توك- 2 تروسيكل).وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.