رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مجاهد: تحديد مصير امتحانات التيرم الأول للتعليم الفني 14 فبراير

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:02 م
مجاهد
مجاهد
نورهان عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني، سيتم تحديدها يوم 14 فبراير الجاري.

وأكد نائب الوزير، في تصريح خاص للدستور، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سوف يعلن تفاصيل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للتعليم العام والفني، في مؤتمر صحفي يوم 14 فبراير الجاري.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء، قد وافق على قرار وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي على تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، لبعد العودة من إجازة منتصف العام الدراسي في 20 فبراير، حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية التعليمية من لانتشار فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الـ 14

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

مجلس الدولة يشدد على تطبيق غرامة الكمامات على المخالفين بالمقرات

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

الصور

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

image description

نائب محافظة أسيوط يتفقد موقع إنشاء أول مستشفى بيطري بالصعيد

image description

بتكلفة 452 مليون جنيه.. خطة لإنشاء 140 مدرسة في أسيوط

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

مجلس الدولة يشدد على تطبيق غرامة الكمامات على المخالفين بالمقرات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

3 قتلى و150 مفقودًا إثر فيضان نهر فى الهند

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
المزيد

الثقافة

جمعية مصر الجديدة تواصل فعاليتها الفنية والثقافية

«كوميديا الحب».. بثقافة القصير بالبحر الأحمر

قصور الثقافة تختتم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي في جنوب سيناء

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب