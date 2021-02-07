مجاهد: تحديد مصير امتحانات التيرم الأول للتعليم الفني 14 فبراير

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني، سيتم تحديدها يوم 14 فبراير الجاري.وأكد نائب الوزير، في تصريح خاص للدستور، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سوف يعلن تفاصيل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للتعليم العام والفني، في مؤتمر صحفي يوم 14 فبراير الجاري.جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء، قد وافق على قرار وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي على تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، لبعد العودة من إجازة منتصف العام الدراسي في 20 فبراير، حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية التعليمية من لانتشار فيروس كورونا.