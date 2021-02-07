اللجنة الدستورية الليبية تجتمع في الغردقة الثلاثاء القادم

تستضيف مدينة الغردقة يوم الثلاثاء المقبل، جولة ثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية الليبية، بحضور رئيس مفوضية الانتخابات الوطنية في البلد الشقيق، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل، قبل دقائق.وكانت لجنة المسار الدستوري، اختتمت في 20 يناير الماضي، اجتماعات جولتها الثانية التي احتضنتها مدينة الغردقة برعاية الأمم المتحدة وباستضافة مصر.وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق في تصريح صحفي حينها: " إن الجلسة الختامية للجولة الثانية اختتمت، وتضمنت مصادقة مسؤول المسار الدستوري بالبعثة الأممية على محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع".وأضاف بليحق أن الجلسة الختامية شهدت كلمة عبر الاتصال المرئي لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، هنأ خلالها الوفدين الليبيين على التواصل إلى اتفاق بشأن المسار الدستوري، مؤكدًا دعم مصر الدائم للشعب الليبي الشقيق دون تدخل في ما يقرره الليبيون.كما شهدت الجلسة كلمة لمسؤول بعثة الأمم المتحدة المكلف المسار الدستوري وكلمة لرئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي، وكلمة لوفدي مجلس النواب والدولة.ونوه بليحق إلى أن أعمال الجولة الثالثة للجنة المسار الدستوري ستستضيفها أيضًا مدينة الغردقة في الفترة من 9 إلى 11 من فبراير المقبل، وستُدعى لها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ لبحث الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذي جرى التوصل إليه.من جهتهم، أعلن أعضاء اللجنة الدستورية المشاركون في اجتماع المسار الدستوري، اتفاقهم بإجماع الآراء على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم (6) لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط، وإلغاء المادة السابعة منه.