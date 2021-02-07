ألمانيا تسجل زيادة في نفقات الدفاع مجددًا لدى حلف الأطلسي

سجلت ألمانيا مجددًا، مستوى قياسيا في نفقات الدفاع الخاصة بها في حلف شمال الأطلسي "ناتو".و حولت الحكومة الألمانية للعام الجاري مبلغ 53.03 مليار يورو إلى المقر الرئيس للحلف في بروكسل.وأوضحت أن هذا المبلغ يمثل زيادة بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.يذكر أنه تم تقدير نفقات الدفاع للحكومة الألمانية في عام 2020 بنحو 51.39 مليار يورو.