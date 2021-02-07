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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي غرب مدينة نصر يوقف أعمال بناء مخالف وحي شرق يطور إنارته

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:58 م
إزالة البناء المخالف
إزالة البناء المخالف
مصطفى عبدالله
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قامت الأجهزة التنفيذية بحي غرب مدينة نصر بإيقاف أعمال بناء وإزالة فى المهد فى العقار أمام مسجد السلام بشارع السلام عزبة العرب، وذلك بناء على توجيهات رئيس الحى بمتابعة ورصد أى مخالفات وأعمال خارج القانون.

كما شن حي غرب مدينة نصر حملة للتصدي للبناء المخالف، وذلك نفاذا لتعليمات المحافظ بإعلاء كلمة القانون، وقد تم اليوم وقف أعمال ترميم وبناء داخل شقة سكنية بالمخالفة للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ دون الحصول على رخصة تعديل الترميم طبقا للقانون، وذلك بالعقار أول شارع المدارس بعزبة العرب، وذلك تحت إشراف ميرفت مطر رئيس الحي.

وواصل حي شرق مدينة نصر أعماله في إطار التصدي لكافة أنواع المخالفات ورفع جميع الإشغالات وشهد حي شرق مدينة نصر حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شارع عباس العقاد، وتم رفع إشغالات الباعة الجائلين بالشارع، ورفع فاترينة الأحذيةأمام العقار رقم 42.

كما شهد حي شرق مدينة نصر حملة لرفع كفاءة الإنارة أسفرت عن تركيب عدد 5 كشاف ليد وإصلاح أسلاك كهربائية بداخل الأعمدة بشارع عبد الحميد لطفى. وعمل إصلاح فازات بكشك الإنارة وإصلاح كابلات أرضية بشارع أحمد فهيم.

وتركيب عدد 2 كشاف ليد وإصلاح كابلات أرضية بشارع جمال الدين دويدار.

وتركيب عدد 5 كشاف ليد وإصلاح أسلاك كهربائية بداخل الأعمدة وإصلاح أسلاك هوائية وإصلاح فازات بكشك الإنارة بالسويسرى ب بمربع 71و95 و82 و83 و10 و35.

وتركيب عدد 3 كشاف ليد بالزهراء 400.

وتركيب عدد 11 كشاف ليد بالزهراء 500.

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