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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الشريف: «حياة كريمة» يقضي على العشوائيات ويزيد فرص الاستثمار

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:57 م
وائل الشريف
وائل الشريف
دعاء أبو العزم
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قال وائل الشريف، عضو شعبة المقاولات والاستثمار العقاري بغرفة الجيزة التجارية، إن مشروع تطوير القرى المصرية "حياة كريمة" يعتبر دفعة جديدة لقطاع المقاولات والعقارات، كما أنه سيقضي على العشوائيات الموجود في مصر بعد الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات.

وأضاف الشريف، في بيان صحفي اليوم، أن هذا المشروع يدل على حرص الدولة على توفير بيئة سليمة وصحية للمواطن المصري، وأن البدأ فيه خلال هذه الأيام بتكلفة 500 مليار جنيه يؤكد مصداقية والدولة وجديتها في التنفيذ رغم ظروف جائحة كورونا التي أثرت على كل بلدان العالم.

وأشار إلى أن مبادرة تطوير القرى تمثل نقلة نوعية في التنمية بمصر، حيث اأن العشوائيات من أكبر مشاكل مصر، حيث يجتمع فيها المرض مع الفقر والجهل، وأن التحرك السريع لتطوير هذه العشوائيات يعتبر إنجازا كبيرا يضاف لرصيد الدولة المصرية.

وأوضح الشريف، أن التطوير الذي تخطو نحوه الحكومة بتوجيهات الرئيس يخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص في القرى المقرر تطويرها، وسوف يحول هذه المناطق إلى قوى منتجة، حيث يفتح مجال للصناعات الصغيرة والمتوسطة ويرفع من القيمة المضافة لهذه القرى ويجذب المستثمرين نحوها.

وأكد أن هذا التطوير من شأنه فرص عمل تقلل من معدلات البطالة ويزيد من الإنتاج، الذي يقابله انخفاضًا في الأسعار ويوفر الخدمات الأساسية من تعليم وصحة، حيث الاستثمار في رأس المال البشري ويقدم فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص.

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