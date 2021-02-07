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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عمرو طلعت: 107 مليارات جنيه إيرادات قطاع الاتصالات 2019-2020

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:56 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
كريمة أبو زيد والسيد السعدنى
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اجمالي إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولجيا المعلومات بلغت 80 مليار جنيه في العام المالي 20172018، ثم ارتفع إلى 93 مليار جنيه 2018-2019، وصولا إلى 107 مليارات جنيه في العام المالي الأخير 2019 2020.

وأضاف طلعت، خلال إلقاء بيانه بمجلس النواب، أن معدلات النمو لتلك الأعوام المالية كانت على الترتيب 17% ثم انخفضت بسبب جائحة كورونا إلى 15% ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى إلى 16%.

وأكد الوزير، أن القطاع ساهم بنسبة متميزة في الناتج المحلي الإجمالي لتلك الأعوام على الترتيب، حيث كان في عام 2017، 3.2% ثم ارتفع إلى 4% وصولا إلى 4.4%.

وتابع، أن مصر تقدمت عدة مراكز متعددة في هذا القطاع على المستوى العالمي، فبعد أن كانت في المركز 92 عالميا وصلت إلى المركز 84، وكانت نسب الصادرات في هذا القطاع للأعوام الثالثة الأخير على الترتيب 3.2%، ثم ارتفعت إلى 3.6% ثم إلى الارتفاع مرة أخرى إلى 4.1%، كما أن هذا القطاع وفر عدد من الوظائف خلال الأعوام المالية الثلاثة على التريب، 233 ألف، 256 ألف، 281 ألف وظيفة.

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