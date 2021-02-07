الحزب البافاري يطالب بتعزيز الرقابة الحدودية لمنع دخول طفرات كورونا

طالب ماركوس بلومه، أمين عام الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الألماني، بتعزيز الرقابة الحدودية لمنع معاودة الزيادة في أعداد الإصابات بكورونا عن طريق طفرات فيروس كورونا القادمة من الخارج.وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال بلومه:" مصدر الخطر الأكبر ليس الحلاق بل الحدود".وأضاف بلومه:" علينا ضمان عدم قدوم موجة ثالثة وخطيرة على نحو خاص عن طريق الفيروس المتحور عبر حدودنا إلى ألمانيا".وتابع بلومه منتقدا أن " النمسا والتشيك تهددان نجاحاتنا في ألمانيا عن طريق سياستهما غير المسؤولة المتعلقة بالفتح، ولهذا فنحن بحاجة إلى مزيد من الرقابة من قبل الشرطة الاتحادية على كل الحدود الخارجية".وفي إشارة إلى المؤتمر التالي لرؤساء حكومات الولايات الألمانية يوم الأربعاء المقبل، استبعد بلومه إقرار إجراءات تخفيف وقال:"لابد أن نظل على النهج الحالي بدافع الحذر والحيطة، فنحن لم نتجاوز المرحلة الأسوأ بعد".