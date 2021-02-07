الإمارات تسجل 3093 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 3093 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 192241 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 326495 حالة منذ بداية الجائحة.وحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 7 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 921 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 4678 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 305759 حالة.