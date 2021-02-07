خطة لإنعاش اقتصاد الفلبين بـ8.7 مليار دولار

قال رئيس مجلس النواب الفلبيني لورد ألان جاي فيلاسكو إنه طرح مشروع قانون للبرلمان لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا بقيمة 420 مليار بيسو ( 8.7 مليار دولار).وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فيلاسكو قال في بيان اليوم الأحد إن حزمة المساعدات سوف تساعد في تمويل برنامج من أجل الأعمال التي تضررت من جائحة كورونا، بالإضافة إلى تقديم دفعة جديدة من المساعدات النقدية للفقراء.ويأتي مشروع القانون في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تجنب إقرار حزمة تحفيز كبيرة للحفاظ على تصنيفها الائتماني.وبدلًا من ذلك، تعتمد على موازنة قياسية بقيمة 4.5 تريليون بيسو، وإجراء لخفض ضرائب الدخل على الشركات لتعزيز الاقتصاد لكي يخرج من الركود الأقوى الذي يصيبه منذ 1946.