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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية: نرفض التدخلات الإقليمية فى الشئون العربية

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:58 م
سامح شكري
سامح شكري
نيفين أشرف
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أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن العلاقات الثنائية بين مصر ومجلس التعاون الخليجي يجمعها مصير استراتيجي واحد، مشددًا على رفض التدخلات الإقليمية في الشئون العربية.

وقال شكري، في تصريحات صحفية اليوم، عقب استقباله الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف: "واثقون من قدرتنا على مواجهة التحديات المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي".

وبدأ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى مصر، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبوالغيط، كما سيلتقي الأمين العام برؤساء بعثات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووفقًا لما ذكرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، تمثل القاهرة المحطة الثالثة للأمين العام ضمن جولة شملت كلًا من الأردن والعراق في أعقاب مخرجات القمة الخليجية التي عُقدت في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية في 5 يناير الماضي.

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