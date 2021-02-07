بدء رفع البنية التحتية المعلوماتية في مليون منزل بالقرى ضمن «حياة كريمة»

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا، تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الأرضي في إفريقيا، من المركز 40 بمتوسط سرعة 6.5 ميجابتثانية في يناير 2019، إلى المركز الرابع بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت ثانية فى ديسمبر 2020.وأكد «طلعت»، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات أكثر من 2 مليار جنيه.وأكد أنه تم إنفاق استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت خلال العامين الماضيين، و5.5 مليار جنيه للعام الحالي، لافتًا إلى الانتهاء من ربط 11 ألف مبنى حكومي بشبكة كابلات الألياف الضوئية من إجمالى 32500 مبنى حكومي على مستوى الجمهورية، مستهدف ربطهم خلال 24 شهرًا باستثمارات 6 مليار جنيه.وأعلن وزير الاتصالات، بدء تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة «حياة كريمة»، في مليون منزل بـ51 مركزًا.