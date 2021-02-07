وزير التموين والتجارة الداخلية يزور المنيا غدا

يزور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، محافظة المنيا غدا الإثنين 8 فبراير الجاري، حيث سيقوم بتفقد بعض الشركات وافتتاح مراكز خدمة جديدة وسيكون في استقباله اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والقيادات التنفيذية بالمحافظة.ومن المنتظر أن تشمل زيارة وزير التموين تفقد الشركة المصرية لتجارة السلع بمنطقة الأخصاص بمدينة المنيا وكذلك شركة مطاحن مصر الوسطي بدماريس، ثم يقوم بافتتاح مركز خدمة بقرية قلوصنا بسمالوط ومركز خدمة بمركز مطاي وآخر بمركز بني مزار شمال المحافظة.