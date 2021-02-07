وزير الاتصالات: تطوير شبكة الامتحانات بتكلفة 30 مليار جنيه

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم تطوير شبكة الامتحانات في مصر، بتكلفة بلغت 30 مليار جنيه، أنه هذا ما مكن من مواجهة جائحة كورنا.وأشار «طلعت»، أمام مجلس النواب اليوم الأحد، إلى أن ترتيب مصر في متوسط سرعة الإنترت الثابت الرابع على المستوي الإفريقي تقدم بعد أن كانت في المركز الـ 40 عالميًا الذي حدث فيه تقدم أيضًا، لافتًا إلى بدء مد وبناء شبكة ألياف ضوئية لكل المباني الحكومية بتكلفة مالية قدرها 6 مليارات جنيه.