خطيب «الأقصى» يعلق على دعوات شد الرحال للمسجد

علق رئيس الهيئة الإسلامية العليا في فلسطين وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري على الدعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى.وقال صبرى فى تصريحات لإذاعة صوت القدس، إن الاحتلال استغل وباء كورونا للتضييق على البلدة القديمة في القدس في إطار خطوة سياسية لتقليل عدد المصلين في المسجد الأقصى المبارك.وتابع صبرى، "يجب علينا أن نعوض تقليل المصلين الذي حصل قبل 6 أسابيع بعد انفراج نسبي وتخيف الإجراءات والقيود التي كانت بشأن كورونا، ونشجع من يستطيع الوصول من أهل فلسطين وشد الرحال للمسجد الأقصى".وأكد صبرى أن القيود لن تضعف من ارتباط المسلمين بالأقصى بل كلما زادت المخاطر حول الأقصى كلما زاد تمسك المسلمون به.وشدد صبرى على أن المسجد الأقصى أمانة في أعناق العرب والمسلمين وأي تقصير تجاهه هو تنكر للقرآن الكريم والسنة النبوية.