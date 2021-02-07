14 وفاة و824 إصابة جديدة بكوورنا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 14 وفاة و824 إصابة جديدة بفيروس "كوورنا" و528 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزيرة، في التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" في فلسطين، أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية (الخليل 2، بيت لحم 1، جنين 1، ضواحي القدس 2، طوباس 1، طولكرم 1، نابلس 1، مدينة القدس 3 وفيات)، إضافة إلى حالتي وفاة في قطاع غزة.وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: أريحا والأغوار (17)، ضواحي القدس (38)، قلقيلية (15)، الخليل (66)، سلفيت (35)، نابلس (57)، طولكرم (19)، بيت لحم (29)، رام الله والبيرة (122)، طوباس (10)، جنين (20)، قطاع غزة (144)، مدينة القدس (252).وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: أريحا والأغوار (9)، ضواحي القدس (0)، قلقيلية (14)، الخليل (23)، سلفيت (21)، نابلس (49)، طولكرم (20)، بيت لحم (19)، رام الله والبيرة (52)، طوباس (6)، جنين (32)"، قطاع غزة (214)، مدينة القدس (69).ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 64 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 93.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.