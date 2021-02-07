وزير الاتصالات: طورنا 3800 مكتب بريد بـ6 مليارات جنيه

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وزارته بدأت خطة طموحة لهيكلة وتطوير مكاتب البريد، شكلت 3800 مكتب بريد بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، كما بدأت في زيادة ماكينات الصارف الآلي، بإضافة 350 ماكينة العام الماضي و350 أخرى العام الجاري، ومستهدف 1000 ماكينة قريبا.وأضاف طلعت، خلال إلقاء بيانه في الجلسة العامة لمجلس النواب: "بدأنا في مكاتب البريد المتنقلة للأماكن المزدحمة وخاصة في أيام صرف المعاشات، وبدأنا بـ35 مكتب ونستهدف 50 مكتبا إضافيا بكلفة قدرها 140 مليون جنيه، كما طورنا الخدمات البريدية والمركز الرئيسي للبريد في العتبة".