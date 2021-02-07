بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر30 نقطة ليبلغ مستوى 97ر5724 نقطة بنسبة صعود بلغت 54ر0 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 97ر5724 مليون سهم تمت عبر 11573 صفقة نقدية بقيمة 7ر49 مليون دينار.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 3ر29 نقطة ليبلغ مستوى 65ر4689 نقطة بنسبة صعود بلغت 63ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر384 مليون سهم تمت عبر 8487 صفقة نقدية بقيمة 4ر26 مليون دينار.كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر31 نقطة ليبلغ مستوى 92ر6250 نقطة بنسبة صعود بلغت 51ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر62 مليون سهم تمت عبر 3086 صفقة بقيمة 3ر23 مليون دينار.