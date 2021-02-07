ضبط 126 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (126،800 قطعة ألعاب نارية) بداخل سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة الأميرية قيادة أحد الأشخاص، وبصحبته آخران.وبمواجهتهم قرروا شرائها من منطقة الموسكى بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة.