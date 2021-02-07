إزالة فورية لـ 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه لا تهاون في الحفاظ على هيبة وحقوق الدولة والتصدي بحزم تجاه القيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات عليها.حيث أفاد المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، عن تنفيذ إزالة فورية لـ (3) حالات تعدي على الأراضي الزراعية بناحية ابنهس بقويسنا على مساحة ٧٠٠ متر بما يعادل (٤ قيراط)، عبارة عن تشوين حديد وصاج وذلك بالاشتراك مع الجهات الأمنية والمعنية وتمت الإزالة على نفقة المواطنين، كما تم إزالة حالة تعدى على الأراضي الزراعية في المهد بقرية شنوان بمركز ومدينة شبين الكوم بمساحة ١٠٠ م٢، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.فيما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لحالتين تعدي على أراضي أملاك الدولة على مساحة 500 م عبارة عن بناء بدون ترخيص بمنطقة الجزار بقرية كفر داود بالسادات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة والجهات الأمنية بالمتابعة المستمرة لمنع أية تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ الإزالات المخالفة في المهد واستمرار اتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين.