استقرار في أسعار الأسمنت بالأسواق اليوم

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الأسمنت اليوم بالأسواق.وأضاف «الزيني»، في تصريحات لـ«الدستور» أن أسعار الأسمنت تراوح بين 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.وأوضح أن سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن.ولفت رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إلى أن ن سعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.