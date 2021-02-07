دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

قال الدكتور محمد عاطف ابو الدهب مدير مستشفي رأس البر بدمياط، إنه منذ بداية الموجه الثانيه لفيروس كورونا ( covid-19 )، تم الكشف على ٢٩٤٣٢ حاله عياده خارجيه مجانية، و٢٢٢١١ حالة عياده خارجيه اقتصادي، و١٧١٠١ حاله طوارئ، و٤٦٢١ حاله حجز بالقسم الداخلي، وتم عمل عدد ٧٤٥ حالة عمليات.كما تم توفير أدوية العزل المنزلي تصرف مجانا مع متابعة الحالات داخل مستشفى رأس البر.