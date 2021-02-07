وزير الاتصالات: 2 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة تكلفتها 2 مليار جنيه.ولفت «طلعت»، أمام مجلس النواب اليوم الأحد، إلى أن المرحلة الأولى من المدينة تشمل 4 مبانٍ لأربع محاور مختلفة، منها الإبداع والتدريب والجامعة وغيرها من الأمور الأخرى التي تتعلق بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.