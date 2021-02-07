وزير الاتصالات: 2 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة
الأحد 07/فبراير/2021 - 12:27 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنىطباعة
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة تكلفتها 2 مليار جنيه.
ولفت «طلعت»، أمام مجلس النواب اليوم الأحد، إلى أن المرحلة الأولى من المدينة تشمل 4 مبانٍ لأربع محاور مختلفة، منها الإبداع والتدريب والجامعة وغيرها من الأمور الأخرى التي تتعلق بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت «طلعت»، أمام مجلس النواب اليوم الأحد، إلى أن المرحلة الأولى من المدينة تشمل 4 مبانٍ لأربع محاور مختلفة، منها الإبداع والتدريب والجامعة وغيرها من الأمور الأخرى التي تتعلق بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.