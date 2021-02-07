«الحجرف»: مصر ركيزة أساسية للأمن العربي

أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، أن مصر تعتبر ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، مجددًا دعم المجلس لجهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب.وقال الحجرف، في تصريحات صحفية عقب اجتماعه اليوم، مع وزير الخارجية سامح شكري: "حريصون على مواصلة التنسيق مع مصر بشأن القضايا التي تتعلق بأمننا العربي".وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، على ضرورة احترام الدول الإقليمية لسيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.وبدأ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى مصر، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، كما سيلتقي الأمين العام برؤساء بعثات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ووفقًا لما ذكرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، تمثل القاهرة المحطة الثالثة للأمين العام ضمن جولة شملت كلًا من الأردن والعراق في أعقاب مخرجات القمة الخليجية التي عُقدت في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية في 5 يناير الماضي.