«جبالي» يُطالب النواب بعمل بصمة الوجه لحضور الجلسات: لا استثناء في ذلك

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعمل بصمة الوجه قبل الدخول إلى الجلسة لإثبات الحضور، مؤكدًا أنه يوجد استثناء في ذلك.جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء الاستماع، إلى بيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين.