خروج 35 حالة كورونا بالغربية

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الأحد، تعافى وخروج 35 حالة مرضية من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات الغربية.وأضاف وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن ذلك بعد تلقيهم العلاج اللازم والدعم النفسي الكامل وتحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، مؤكدا استقرار معظم حالات المصابة بفيروس كورونا المستجد فى المستشفيات.وأشاد وكيل الوزارة، بالجهود التى بذلها الأطباء وفرق التمريض فى تطبيق البروتوكول العلاجى ورعاية المرضى، والذي ساهم بشكل كبير فى تحجيم انتشار الفيروس وزيادة نسب الشفاء بين المصابين.