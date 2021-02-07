رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جمعية مصر الجديدة تواصل فعاليتها الفنية والثقافية

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:25 م
الدكتور نبيل حلمى
الدكتور نبيل حلمى
جمال عاشور
طباعة
تواصل جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمى تنفيذ حزمة فعالياتها الفنية والثقافية والتى تأتى في سياق البرامج المصاحبة لاجازة منتصف العام الدراسى وطوال شهر فبراير الجارى في محاولة لتنمية مواهب الأطفال في كافة المجالات واكتشاف المبدعين منهم وتبنيهم.

وقال الدكتور نبيل حلمى، إن الجمعية تقدم في كافة منصاتها الثقافية والابداعية حزمة متنوعة من الورش الفنية والتفاعلية، منها ورشة الفن التشكيلى والتى تنفذ في مكتبة مصر الجديدة يومى السبت والاثنين من كل أسبوع، والتى تسعى من خلالها إلى توسيع مدارك الأطفال الفنية وتعريفهم بأنواع مختلفة من الفنون، للنهوض بإبداعاتهم والوصول بها إلى عنان السماء، ليكونوا أكثر مبدعين وخلاقين.

كما تنفذ مكتبة مصر الجديدة يوم الجمعة من كل أسبوع ورشة تحسين الخط العربى تشتمل على دروس تدريبية عملية للمشاركين حول كيفية رسم الحروف والنقاط وكتابتها وفق القواعد الصحيحة.

كما أشار حلمى إلى أن الجمعية تنظم فى مكتبة المستقبل دورة لتعلم مهارات الكمبيوتر والبرمجة يومى السبت والثلاثاء من كل اسبوع، بالاضافة الى دورة الفوتوشوب يومى الاحد والاربعاء والتى تستهدف تزويد المشاركين بأهم المهارات في استخدام المؤثرات البصرية من خلال برنامج الفوتوشوب.

وأكد حلمى على استمرار عروض الفاعلية العلمية عن عالم الديناصورات فى مركز الطفل للحضارة والابداع "محف الطفل"، والذي تشهد إقبالا مكثفا للأطفال من مختلف الفئات العمرية رغبة منهم في استكشاف عالم الديناصورات، ومعرفة تاريخ هذا العالم الذي كان يعيش فيه الديناصورات قبل ٦٥ مليون عام قبل الميلاد، موضحًا أن مواعيد عروض الديناصورات يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع في 7 عروض يومية مدة كل عرض ساعة كاملة.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

تعرف على تردد قناة scare tv الجديد 2021

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

السودان: سد النهضة يهدد أمن 20 مليون مواطن

الصور

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

image description

بتكلفة 452 مليون جنيه.. خطة لإنشاء 140 مدرسة في أسيوط

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

مجلس الدولة يشدد على تطبيق غرامة الكمامات على المخالفين بالمقرات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

«المنزل الضيّق» للبيع بمليون يورو

بوركينا فاسو تكافح ضد الموجة الثانية من كورونا

موعد غرة شهر رجب 2021

الهند تسارع للإنقاذ بعد فيضان نهر في منطقة الهيمالايا

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

جمعية مصر الجديدة تواصل فعاليتها الفنية والثقافية

«كوميديا الحب».. بثقافة القصير بالبحر الأحمر

قصور الثقافة تختتم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي في جنوب سيناء

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب