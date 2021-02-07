«دمغ المصوغات» تضبط 9 مخالفات موازين

أعلن اللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، عن أن المصلحة قامت بجولتين تفتيشية بمنطقة العباسية والوايلي، على محطات الوقود وموازين البسكول، والموازين التجارية والأفراد، وذلك في إطار توجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد.وأسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر لموازين بسكول، و6 محاضر موازين تجارية وأفراد، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.وأوضح أنه تم دمغ 154008 سبائك، وتم دمغ 163212.847 جرام عيار 21، وكذلك 503291.8 جرام ذهب عيار 18، و102108 جرام فضة.