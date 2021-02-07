تجديد الحبس «أونلاين».. وزير الاتصالات يستعرض «ميكنة إنفاذ القانون»

استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أمام مجلس النواب، منظومة ميكنة إنفاذ القانون، والتي تضم أقسام الشرطة من خلال ميكنة 7 محافظات و77 نيابة وجميع المحاكم الابتدائية، أيضا منظومة "ميكنة العدالة" والتي تشمل جميع الهيئات والمحاكم القضائية بتكلفة 5 مليارات جنيه، فضلا عن تقديم 361 خدمة توثيق بمكااتب البريد.وكشف طلعت، عن مشروع تجديد الحبس الاحتياطي وإجراءته عن بعد في القاهرة والإسكندرية، مؤكدا أنه سيتم استكماله في باقي المحافظات، ما يوفر كلفة النقل والمخاطر الأمنية من نقل سجناء الاحتياطي.وعن ميكنة أملاك الدولة، قال وزير الاتصالات، إنه تم ميكنة مليون و70 ألف أصل ورصد للإيرادات، بالإضافة إلى ميكنة العقارات لإزالة اللبس والخلط في العناوين، مشيرا إلى أن هناك منظومة التراخيص العقارية سواء تراخيص البناء أو الإزالة وحوكمة التراخيص.وقال وزير الاتصالات، إن المحور الثاني هو بناء القدرات والتدريب وهو يتعلق بالعنصر البشري، وهو أثمن ما نملكه ونسعى أن يكون تدريبا من أجل التوظيف، ونأخذ في لعتبارنا السوق المحلي والدولي لنمكن شبابنا من الالتحاق بهما.وأوضح، أنه في عام 2018-2019 جرى تدريب 4 آلاف شاب بكلفة 5 ملايين جنيه، ثم قمنا في العام المالي السابق بتدريب 13 ألف شاب، ويستهدف في المستقبل تدريب 115 شابا بكلفة 400 مليون جنيه.