وزير القوي العاملة يتفقد مصنع للمنتجات الكهربائية ببورسعيد

تفقد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، اليوم الأحد، مصنع للمنتجات الكهربائية ببورسعيد، وذلك في جولة رافقه خلالها المحافظ اللواء عادل الغضبان.حرص الوزير علي تفقد خطوط الإنتاج بالمصنع، وكذلك التعرف علي المنتجات التي يتم تصنيعها داخل المصنع المتواجد بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد.حرص وزير القوي العاملة على التحدث إلى العمال، والتأكد من أنهم مؤمن عليهم، وكذلك السؤال عن الراتب والأجر الذي يتقاضاه العامل نظير عمله.يذكر أن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، سلم وثائق التأمين الخاصة بمبادرة صيادي مصر، وذلك بعد الحصر الكامل للصيادين ببورسعيد.المبادرة، تتضمن تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.تغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي وذلك كله نتيجة حادث، بالاضافة الى عدة تغطيات إضافية مثل «نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبى، وتكون تغطية الوثيقة» على مدار 24 ساعة، ويتم تجديدها سنويًا.