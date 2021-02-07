وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن كل عقار في مصر سيكون له "رقم قومي متفرد به"، مثل الرقم القومي للمواطنين، يتم التعامل به مع كافة الجهات الحكومية.وأضاف طلعت، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالي لعرض بيان عن أداء وزارته، أنه باكتمال تلك المنظومة، لن يكون هناك أي مشكلات في عناوين العقارات، وتكرارها مثل ما يحدث حاليا.وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد قال إن منصة مصر الرقمية التي تم إطلاقها أغسطس الماضي يشترك فيها أكثر من مليون مواطن وتقدم له أكثر من 45 خدمة، ومنها خدمات المرور حيث يستطيع المواطن تجديد الرخصة واستخراج بدل الفاقد للمركبات عبر المنصه، فضلا عن خدمات التموين ذات الأهمية للمستحقين للبطاقة التموينية، خدمات الشهر العقاري.