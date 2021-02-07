أمين مجلس التعاون الخليجي: ندعم موقف مصر في قضية سد النهضة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، أن العلاقات الثنائية بين مصر ومجلس التعاون، تاريخية واستراتيجية، مشددًا على دعم المجلس لموقف مصر في قضية سد النهضة.وشدد «الحجرف»، في تصريحات صحفية عقب اجتماعه اليوم الأحد، مع وزير الخارجية سامح شكري، على ضرورة احترام الدول الإقليمية لسيادة الدول العربية.وفيما يخص الشأن العربي، أكد مجلس التعاون الخليجي، التمسك بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين.ودعا مجلس التعاون الخليجي، إلى ضرورة وقف التدخل الإيراني عبر ميليشيات الحوثي في اليمن، مشددًا على أن استقرار اليمن مهم لاستقرار المنطقة.