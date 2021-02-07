«طقس يهودي» يعلق مساءلة ترامب

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن المشرعين الأمريكيين قد يعلقون عملية مساءلة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، مساء 12 فبراير الجاري، بسبب طقس يهودي.وحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، قد يواجه الديمقراطيون والجمهوريون الحريصون على إنهاء محاكمة الرئيس السابق ترامب في غضون أسبوع، عقبة جديدة أمامهم، ألا وهي يوم الشبات (طقس يهودي في يوم السبت يخصص للراحة والعبادة)، الوصية التوراتية بالحفاظ على يوم السبت اليهودي.وذكرت الصحيفة أن أحد محامي الدفاع الرئيسيين عن ترامب أبلغ قادة مجلس الشيوخ بأنه يهودي ملتزم بصرامة بالوصية بعدم العمل في يوم السبت، وبالتالي لن يكون قادرا على المشاركة في أي إجراء يصادف بعد غروب الشمس يوم الجمعة أو في يوم السبت.وفي رسالة حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز»، طلب المحامي ديفيد شوين تعليق المحاكمة يوم السبت، إذا لم تنته بحلول الساعة 5:24 من مساء يوم الجمعة، وإنه لن يستطع المشاركة فيها حتى يوم الأحد.